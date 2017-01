Homens exibem armas em vídeos gravados em favela no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução/Internet

Uma página do Facebook publicou vídeos nos quais supostos criminosos exibem armas de fogo em favelas do Rio de Janeiro. As postagens foram feitas na página Favela News Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira, 9. Em uma das imagens, homens aparecem com os rostos expostos segurando armas, como fuzis e metralhadoras. Eles apontam as armas para o alto, cantam e dançam um funk que faz apologia à violência. Na publicação, a página afirma que o local é a Favela do Turano, no bairro Rio Comprido, e que esse grupo integra a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Já em outro vídeo, cinco traficantes circulam de carro na Rua Itapiru, no mesmo bairro, armados com fuzis e pistolas. Eles mostram o armamento, fazem ameaças a outras facções. “O morro é teu por enquanto”; “Nós vai avançar”; e “Nós vai matar alemão, bota a cara para morrer”; são algumas das frases ditas. Os responsáveis pelo perfil são desconhecidos.

A Delegacia de Combate as Drogas (DCOD) afirma que já está verificando as imagens de dois vídeos que circulam pela web. Na segunda-feira, 9, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, anunciou a criação de uma delegacia especializada no controle de armas, munição e explosivos. A unidade chamada Desarme, vai começar a atuar daqui a dez dias, segundo o secretário.