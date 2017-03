Homens praticam assaltos no Maitinga

Os assaltos aconteceram em horários próximos, na orla da praia

Em apenas duas horas, foram registrados três boletins de ocorrência de roubo com as mesmas características, na avenida Thomé de Souza, no bairro Maitinga. Todos os crimes aconteceram na tarde de quinta-feira, 16, e foram cometidos por dois homens armados contra turistas que passeavam pela praia.

Das vítimas, foram levados objetos pessoais como alianças, correntes e brincos de ouro, cinco celulares e o total de R$280 em dinheiro.

