Homens são detidos com arma de brinquedo e R$ 1700 em notas falsas

Dois homens foram abordados na rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Guarujá

Dois homens foram detidos por policiais rodoviários após abordagem na rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão-Guarujá, na noite de terça-feira, 14. Wilson Felix de Santana Junior e Leonardo Santos Souza Silva estavam com 17 notas de R$ 100 falsas, totalizando R$ 1700.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário composta pelo cabo Johnny, soldado Barros e cabo Salomão, abordou os suspeitos durante uma operação conjunta em um veículo Audi A3, próximo à Guarujá. Os acusados demonstraram nervosismo ao avistar a viatura policial e tentaram se desvencilhar do trânsito em virtude da operação.

Durante a busca veicular foram apreendidas três cédulas falsas de R$ 100 em uma sacola plástica e outras 14 com o passageiro do veículo. Na sacola também havia uma arma de brinquedo. O condutor do veículo realizou processo seletivo para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Os acusados foram encaminhados ao Departamento de Polícia Federal de Santos, onde foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia anexa do 5º DP de Santos. Eles responderão pelo Artigo 289 do Código Penal por guardar e/ou utilizar moeda falsa. O veículo e o simulacro de arma de fogo foram apreendidos pela Polícia Federal.

Por Marina Aguiar

Fotos: Divulgação/TOR