Homens são mortos a tiros em quiosque de Guarujá

Foto: Reprodução Whatsapp

O quiosque É Show, na praia da Enseada, em Guarujá, foi palco de um crime sangrento no fim da tarde de quinta-feira, 29. Quatro homens foram baleados, dois deles morreram: um policial militar temporário e um ex-PM; os outros dois foram socorridos e levados ao Hospital Santo Amaro. Uma das vítimas fatais é Tiago Araújo, que deixou esposa e um filho de um ano.

Segundo informações, as vítimas estavam no quiosque quando uma dupla armada com pistolas semiautomáticas entrou no local e atirou nos homens por volta das 18h40. Os criminosos estavam com aventais brancos e fugiram em seguida.

De acordo com informações do delegado Caio Azevedo de Meneses, plantonista do Distrito Policial Sede do Guarujá, a outra vítima assassinada seria um ex-PM, cuja identidade não havia sido revelada. Dos feridos, um teve o braço atingido e está na Unidade de Urgência e Emergência do Hospital. O outro, ferido na perna e na barriga, passava por cirurgia na noite de ontem. Não foi divulgada a gravidade dos ferimentos de ambos.

Imagens

A polícia busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. Populares filmaram as vítimas com marcas de tiro pelo corpo e os funcionários do estabelecimento tentando realizar os primeiros socorros.