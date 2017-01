Honda Fit é apreendido com mais de R$ 5 milhões em débitos

Foto: Reprodução/Internet

Policiais militares apreenderam durante fiscalização na região central de São Paulo, na tarde de quarta-feira, 25, um carro com mais de R$ 5 milhões em débitos, entre multas e impostos. O veículo, registrado na capital, pertence a uma empresa.

A apreensão foi realizada por equipes do Comando de Policiamento de Trânsito da Capital (CPTran) que atuam na equipe de Busca e Apreensão do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).

O Honda Fit, de ano 2015 e modelo 2016, soma R$ 5.180.952,37 só em infrações de trânsito. Segundo o Detran, são 1.379 multas municipais, sendo a maioria referente a excesso de velocidade e descumprimento do rodízio municipal de veículos.

O órgão informou que parte dos débitos ocorre porque a pessoa jurídica proprietária do veículo não indicou o condutor que cometeu as infrações. Nesse caso, a legislação federal de trânsito prevê que uma multa com o valor multiplicado pelo número de vezes que aquela mesma infração se repetiu nos últimos 12 meses. Ou seja, se o veículo foi multado por avançar o sinal vermelho dez vezes no último ano, será aplicada um multa por não indicação de condutor no valor de R$ 2.934,70 — o valor original de R$ 293,47 multiplicado por dez.

O veículo deve ser relacionado para leilão. O valor arrecadado será descontado do total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário.

Entre novembro e dezembro de 2016, a equipe de fiscalização apreendeu cinco veículos com pendências milionárias. Juntos, eles totalizam R$ 38,6 milhões em multas, taxas e impostos e mais de 7.300 multas municipais. Todos eles foram apreendidos por falta de licenciamento anual.