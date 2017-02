Horário de verão termina neste domingo

O horário de verão acaba à 0h deste domingo, 19, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os relógios deverão ser atrasados em uma hora

Todos os anos, o horário de verão visa, principalmente, a redução no consumo de energia elétrica no horário de pico, entre 18h e 21h. Com isso, o uso de energia gerada por termelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade para o país.

O governo ainda não divulgou o resultado total de economia de energia com a medida neste ano, mas a previsão inicial era de que o horário de verão resultasse em uma economia de R$ 147,5 milhões, por causa da redução do uso de energia de termelétricas.

Quem tem viagem marcada para este fim de semana deve ficar atento aos horários de embarque. Os horários dos bilhetes de passagem são impressos em hora local, e, para evitar transtornos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) orienta os passageiros a entrar em contato com as empresas aéreas em caso de dúvidas.

Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas