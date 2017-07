Hospital de Clínicas São Sebastião investe em aparelho de ultrassonografia portátil

O Hospital de Clínicas de São Sebastião (HCSS) conta, desde a semana passada, com um aparelho de ultrassonografia portátil, adquirido com o objetivo de modernizar o atendimento na unidade. O aparelho, que já é usado em grande parte do mundo, teve sua vinda idealizada pelo coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital (UTI), Félix Plastino.

O aparelho foi projetado para atendimento à beira do leito em procedimentos de pronto-socorro e UTI. Uma de suas vantagens é a facilidade de uso em procedimentos de emergência, por exemplo, na procura de hemorragia interna em paciente acidentado, acelerando, assim, seu diagnóstico e tratamento. Ele também possui aplicação em terapia intensiva, com auxílio em procedimentos rotineiros, antes feitos baseados em anatomia, como acesso venoso central, para infusão de medicamentos potentes, localização e drenagem de derrames pleurais pericárdios; além do uso emergencial e obstétrico, podendo definir conduta precoce e minimizar riscos para gestante e bebê.

O instrumento ainda opera de modo parcial e aguarda vinda de equipe da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que ofertará um treinamento operacional aos que trabalharão com o aparelho, para que ele possa funcionar em plenitude. Segundo a diretora técnica do HCSS, Luciana Corrêa, o aparelho é de extrema importância. “Veio para agilizar o procedimento nos pacientes, diminuindo assim o risco de morte”.

São Sebastião

Da redação

Foto: Divulgação