Hospital em Santos tem vagas abertas para candidatos da região

Oportunidades são para recepcionista hospitalar (29 vagas) e auxiliar de limpeza (19 vagas)

Oportunidades de emprego na região. A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), divulgou a disponibilidade de 48 vagas de emprego para trabalho em um hospital no bairro do Gonzaga, em Santos. As oportunidades são destinadas para os cargos de recepcionista hospitalar (29 vagas) e de auxiliar de limpeza (19 vagas).

É requisito que o candidato tenha experiência nas funções e resida em Santos ou em alguma cidade vizinha. A carga horária é de seis horas diárias (escala 6×1). Para a vaga de auxiliar de limpeza (com experiência no setor hospitalar), o salário é de R$1.228, com exigência de ensino fundamental completo. No caso da vaga de recepcionista, é necessário ter ensino médio completo. O salário é de R$1.687.

Os interessados nas vagas devem retirar a carta de encaminhamento em um dos PATs da Baixada Santista.

Endereços:

Poupatempo Santos – Rua João Pessoa, 246/266– Centro

Bertioga – Av. Anchieta, 392 – Sala 07 – Centro

Cubatão – Rua Padre Nivaldo Vicente Dos Santos, 41 – Centro

Guarujá – Av. Castelo Branco, 357, Bairro: Jardim Cunhambebe

Itanhaém – Avenida Harry Forssell 1.505 – Jd. Sabauna

Mongaguá – Praça Jacob Koukdjean, 167 – Piso 03 – Centro

Peruíbe – Av. São Paulo, 205

Praia Grande – Av. Ayrton Senna Da Silva, 1.511, Bairro do Xixová

São Vicente – Rua Frei Gaspar, 2.577 – Centro

