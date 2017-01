Um homem, que aparenta ter entre 45 e 50 anos (foto) está internado na sala de emergência do Pronto-Socorro da Zona Noroeste, em Santos, desde o dia 25 de janeiro. Ele foi levado para o local pelo Samu, após sofrer uma convulsão em via pública. O paciente não porta documentos de identificação e também não consegue se comunicar. Quem tiver alguma informação pode contatar a administração do complexo hospitalar pelo telefone (13) 3209 8000.