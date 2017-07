Hotéis aproveitam baixa temporada para maratona de capacitação de funcionários

Hotéis da região têm aproveitado a baixa temporada para realizar melhorias estruturais e capacitar sua mão de obra, de olho na próxima temporada. Nos meses de maio e junho, os colaboradores das unidades Beach Hotel Maresias, Beach Hotel Juquehy, Beach Hotel Cambury e Beach Hotel Sunset – que somam 160 funcionários diretos e 700 leitos (cerca de 10% da capacidade total de São Sebastião) – receberam capacitações no setor de manutenção, com curso de refrigeração, e também no setor de alimentos e bebidas, aperfeiçoando suas habilidades em fruit carving (escultura em frutas), panificação e conhecimentos em vinhos.

De acordo com Uri Kellmann, diretor operacional da Rede Beach, a iniciativa faz parte da estratégia do grupo hoteleiro, que investe cada vez mais no aprimoramento dos serviços ofertados aos hóspedes. “Nosso principal objetivo é proporcionar uma ótima experiência a nossos clientes, por isso, essa troca de conhecimento é tão importante”, afirma.

A Rede acaba de implantar um plano de desenvolvimento composto por seis treinamentos para gerentes e líderes, que capacitará toda a linha de frente da rede. A consultoria fornecida pela S4B Soluções Empresariais inclui técnicas de coaching e feedback, liderança, formação de time e sintonia entre as equipes, e tem como principal objetivo promover o engajamento dos líderes, inclusive na área de eventos corporativos.

A Rede Beach, com o apoio do Senac, apresentou ainda para os colaboradores os cursos de cupcake e Comida de Botequim. Com este aperfeiçoamento, a equipe de A&B teve acesso a novas técnicas de confeitaria e habilidades para a preparação de porções, aperitivos e pratos oferecidos em refeições dos eventos.

“Ações de capacitação e profissionalização rendem resultados positivos em todas as frentes – tanto no serviço e atendimento ofertado quanto na moral e ânimo dos funcionários. Sempre buscamos essas constantes melhorias, e a época da baixa temporada é o momento ideal, já que temos maior tranquilidade na rede e os aperfeiçoamentos já podem ser implantados e sentidos no verão seguinte”, aponta Kellmann.

São Sebastião

Da redação

Foto: Divulgação