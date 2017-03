Identificado mais um suspeito por envolvimento na morte de GCM

Fernando Luiz Azevedo Emílio, o Beiramar, teve prisão preventiva decretada por envolvimento na morte do GCM Nilton Cesar Inácio

O segundo suspeito de envolvimento na morte do guarda civil municipal Nilton Cesar Inácio, que estava em serviço no Forte São João, foi identificado pela Polícia Civil. Fernando Luiz Azevedo Emílio, vulgo Beiramar, de 25 anos, teve sua prisão preventiva decretada e está foragido.

O chefe dos investigadores, Nivaldo Ribeiro, informou que tanto o menor quanto Beiramar foram identificados por testemunhas, sendo que os autores teriam contado anteriormente que roubariam a arma do GCM. Após o crime, eles também revelaram informações do crime. Disse o policial: “Segundo os próprios marginais, o autor do disparo seria o adolescente”.

Nas investigações, sob a chefia do delegado titular Sérgio Nassur, os policiais Fernanda Salgado e Fábio Machado descobriram inicialmente a identificação do menor que baleou Nilton. O disparo, que atingiu o guarda no pescoço, o levou a morte no dia 21 de dezembro, mais de seis semanas após o roubo. A equipe policial também obteve a confirmação de uma testemunha, que viu os suspeitos saírem do Parque dos Tupiniquins após o crime.

A polícia ainda não tem informações sobre a localização de Beiramar, que possui passagem por tráfico de drogas, mas tem conhecimento de que ele não está no litoral. Qualquer pista que possa levar ao seu paradeiro pode ser comunicada à polícia por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar.

Relembre o caso

Nilton estava a serviço no Forte São João quando, por volta das 10 horas da manhã de 14 de novembro de 2016, teve sua arma roubada por dois marginais que, antes de fugirem, dispararam contra ele.

O guarda permaneceu internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Ana Costa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 21 de dezembro. Um dos fatores que auxiliou na identificação do menor foi o livro de registros do Forte, onde a letra foi reconhecida pela própria mãe. O menor, que é semi-analfabeto, tem passagem por outros crimes e também está foragido.

