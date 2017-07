Idoso é preso por cultivar maconha em São Vicente

Luís Elascar Júnior possuía 12 pés de maconha, armazenados em uma estufa, além de uma arma calibre 32 com munições.

Luís Elascar Júnior de 63 anos foi preso em flagrante por cultivar uma plantação de maconha dentro da própria casa, em São Vicente. A ocorrência aconteceu na tarde segunda-feira, 17, após a Polícia Militar checar denúncia anônima no bairro Boa Vista.

De acordo com a polícia, a denúncia foi feita por moradores das redondezas que informaram que um morador do Edifício São Marcos, localizado na rua Mem de Sá, era usuário de entorpecentes. Os policiais foram atendidos por Luís, que os autorizou a vistoriar o apartamento. Em um dos cômodos foram encontrados 12 pés de maconha armazenados em uma estufa, alguns com mais de um metro de altura. Também havia um saco com flores da planta em processo de “secagem”.

Em outro cômodo, havia um revólver calibre 32, sem autorização legal, com quatro munições intactas. Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e encaminhado para o 1º CD de São Vicente.

Foto: Divulgação/Polícia Militar