Ilha discute melhoria no serviço de taxi

Taxistas tomaram conhecimento da proposta apresentada ao Legislativo, que visa regulamentar serviço de taxi na cidade

Foi realizada, na segunda-feira, 29, reunião entre a prefeitura e taxistas de Ilhabela. O encontro, promovido pelo prefeito Márcio Tenório, apresentou e discutiu o projeto de lei protocolado pela administração pública, na Câmara Municipal, no último dia 25, que visa a organização adequada do sistema de transporte individual de passageiros (táxi) na cidade, como a atualização da concessão do alvará de estacionamento e a nova legislação para a categoria, em vigência desde 1976, sem alterações.

Além da atualização da concessão do alvará de estacionamento, o projeto de lei pretende que todas as alterações municipais feitas ao longo dos anos, por meio de decretos, tornem-se lei, assim como apresenta muitas reivindicações dos taxistas, como a cobrança da tarifa bandeira 2 (cobrada pela corrida em período noturno).

Márcio Tenório disse: “Abrimos a administração para essa discussão importante a uma classe que busca reivindicações já há alguns anos; trabalhamos com um sistema democrático e precisamos dar voz a estes trabalhadores e, assim, buscar uma melhor prestação de serviço à cidade”.

Para o diretor de Fiscalização Alexandre Baptista, caso o projeto venha a ser aprovado pela Câmara Municipal deve trazer benefícios para todos: taxistas e população usuária do serviço. Os projetos protocolados na Câmara Municipal deverão passar por análise e votação do Poder Legislativo.

Ilhabela

Da redação

Foto: Divulgação