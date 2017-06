Ilhabela anuncia plano de marketing turístico e calendário integrado

Projetos apresentados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo Ricardo Fazzini e equipe visam beneficiar comércio local e turismo

Foi apresentado, na semana passada, o projeto do Plano de Marketing Turístico e o Calendário Integrado de Eventos de Ilhabela, denominado 365 dias para você voltar sempre. A apresentação dos projetos, ocorrida no paço municipal, foi realizada pelo secretário de Turismo da cidade, Ricardo Fazzini, que explicou e expôs os objetivos da prefeitura para representantes do Conselho Municipal de Turismo de Ilhabela (Comtur) e demais entidades e comerciantes.

O Plano de Marketing Turístico, segundo exposto, terá por finalidade propor conclusões objetivas, aplicáveis e dentro do orçamento da cidade para os problemas que serão detectados por meio de pesquisas qualitativas – método de investigação científica que foca na resposta subjetiva, de qualidade.

Para a finalização do plano, em fase de planejamento, será necessário analisar a imagem e reputação da marca Ilhabela e do destino, identificar métodos de promoção e divulgação que contribuam para diminuir a sazonalidade (relativo à periodicidade), analisar o público-alvo e propor projetos e ações de promoção.

O secretário Ricardo Fazzini ressalta que o plano é estratégico, e, não, promocional, e deverá gerar ações que beneficiem empresas que atuam na área turística como hotéis, pousadas, restaurantes e agências de turismo. “Nossa cidade é especial porque é uma referência para o turismo. O plano que está em fase de confecção irá facilitar e melhorar o nosso futuro. Algumas ações acontecerão ainda nesta temporada”, explica o secretário.

Já Cássio Garkalns, sócio-diretor da empresa Garkalns Consultori, contratada para o projeto, apresentou a sua equipe de trabalho e enfatizou que o serviço não começará do zero, já que já foram captadas informações por meio do histórico e de documentação da cidade. “Temos em mãos documentos, arquivos, Plano Diretor e muitas outras escrituras que serão analisadas para que façamos o refinamento dessas informações”.

Garkalns disse que, por meio de pesquisa qualitativa será possível descobrir o que as pessoas acham da cidade e comparar aonde se pretende chegar. “Será viável entender quais os motivos que levam a pessoa que está respondendo a pesquisa a chegar até a

conclusão que chegou”.

Calendário Integrado

Outro projeto apresentado durante o encontro foi o Calendário Integrado de Eventos, que objetiva a integração entre as secretarias, para que haja uma diversidade na programação para atrair o público durante todos os meses do ano. Ricardo Fazzini vê como proposta do calendário integrado a unificação da programação para benefício da população e da rede hoteleira: “Estamos ofertando a visão consolidada tanto para a população quanto para o setor hoteleiro, operadoras e afins, que poderão oferecer pacotes personalizados, tendo as atrações como diferenciais”.

Ilhabela

