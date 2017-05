Ilhabela conta com aulas grátis de windsurf durante o mês de maio

A praia do Engenho D’Água recebe o WindSurf Experience 2017 durante o mês de maio. O evento conta com o apoio da prefeitura de Ilhabela e é promovido pela revista Almasurf. As atividades começaram no início do mês e seguem até o dia 28, com aulas práticas, técnicas de velejo e uso dos equipamentos, instruídos por profissionais e aberto aos interessados em aprender o esporte.

São seis aulas por dia, às 10h; 11h; 12h; 14h; 15h; e 16h, com duração de uma hora. As inscrições são gratuitas e, para participar, os interessados devem apresentar um documento de identificação. Já os menores de 18 anos precisam também estar acompanhados do responsável. Os equipamentos são fornecidos pela organização do evento.

O objetivo da ação é incluir e formar novos participantes na modalidade. No ano passado, as aulas de windsurf contaram com a participação do campeão mundial Marcílio Browne, o Brawzinho.

Ilhabela

Da redação

Foto: Marilia Kim / Divulgação