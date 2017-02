Ilhabela discute contrato com Sabesp

Encontro em São Paulo deu início às discussões, que seguirão após análise do material pela prefeitura

Na última semana, o prefeito Márcio Tenório esteve em São Paulo, em encontro com executivos da Sabesp, para definir ajustes do contrato a ser firmado com a empresa, que terá vigência de 30 anos e investimento total de R$128 milhões. Participaram da reunião o secretário de Obras Katzumi Hoyer, e de Meio Ambiente Mauro Oliveira; Jerson Kelman, diretor-presidente da Sabesp; Luíz Fernando Beraldo Guimarães, chefe de gabinete da Sabesp; e José Bosco Fernandes, superintendente regional.

De acordo com Tenório, os investimentos apresentados no contrato da estatal cumprem com o plano de governo apresentado por ele. “Com esse investimento, o nosso plano de governo será cumprido, já que prevê a construção da estação de tratamento secundária de esgoto e ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto”.

Durante a reunião, os representantes da Sabesp informaram que, hoje, a cidade possui 12.253 ligações de água encanada e 6.378 ligações de rede de esgoto, o que correspondem a 82% e 67% das residências, respectivamente. O contrato possibilitará a expansão desses números.

Na região norte do arquipélago, de imediato será feita a instalação da coleta de esgoto entre o Barreiros e Armação. E, na costa sul, da Praia Grande até a Ponta da Sela. No bairro da Cocaia existe uma linha de esgoto que será colocada em funcionamento.

Outro fator de preocupação da municipalidade, a falta d´água na alta temporada, foi abordado. “Solicitamos prioridade na ampliação dos reservatórios de abastecimento de água tratada na região central, por isso, serão construídos dois reservatórios: um com capacidade para 2 milhões de litros e outro para 3 milhões de litros nos bairros do Reino e Green Park”, informou Tenório. Com a construção destes reservatórios, segundo a Sabesp, o abastecimento será garantido com 6 milhões de litros, somado ao já existente, que tem capacidade para 1 milhão de litros.

O total de investimentos para ampliação e extensão da rede de água está orçado em aproximadamente 56 milhões, e de esgoto, por volta de 73 milhões. Para o secretário de obras Katzumi Hoyer, o contrato é muito importante para fornecer infraestrutura básica à população de Ilhabela. “Precisamos acabar com o abastecimento ilegal, evitar o descarte irregular de esgoto e reduzir a poluição em nossa cidade”.

O próximo passo é a análise minuciosa do contrato pelo município. “O documento será analisado pela prefeitura, que fará os ajustes necessários para que os investimentos se iniciem o mais rápido possível”, salientou o secretário de Meio Ambiente Mauro Oliveira.

Ilhabela

Da redação

Foto: Divulgação