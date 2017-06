Ilhabela já alcança arrecadação 20% acima do esperado para o ano

Nestes primeiros quatro meses do ano, a prefeitura arrecadou cerca de R$183.195.456 para uma despesa liquidada de R$ 87.344.644

O secretário de Finanças de Ilhabela Tiago da Silva Corrêa afirmou, em audiência pública de apresentação de resultados de metas fiscais, ocorrida na terça-feira, 30, na Câmara Municipal, que, nestes primeiros quatro meses do ano, a prefeitura arrecadou cerca de R$183.195.456 e teve uma despesa liquidada de R$ 87.344.644. O valor do total arrecadado foi 21,08% superior ao previsto.

A diretora de Planejamento e Execução Orçamentária da pasta, Ana Maria Nogueira, fez a apresentação das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2017, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000.

A audiência também foi acompanhada pelo secretário Osvaldo Julião (Governo), pelo diretor financeiro Fernando Cresio da Silva e por Ronaldo Martins Santana, contador da prefeitura.

Os investimentos em saúde e educação totalizaram R$ 59,6 milhões e R$ 24,3 milhões, respectivamente, com a soma dos recursos próprios e advindos dos royalties. Os limites constitucionais estipulados com base nos valores da receita corrente líquida foram superados em saúde, chegando a 20,28%, quando o mínimo exigido é de 15%.

Na pasta da Educação, o índice ficou em 21,94%, pouco abaixo da média de 25%, justificado pela alta arrecadação de impostos, tendo em vista a cota única do IPTU com data de vencimento entre fevereiro e março. Disse a diretora de Planejamento e Execução Orçamentária da prefeitura, Ana Maria Nogueira: “Podemos observar nos anos anteriores que este comportamento é normal, pois, além da cota única do IPTU, ainda há o período de férias, mas, durante o passar do ano, essa meta é compensada e sempre ultrapassada”.

Finanças da Câmara

O Legislativo ilhéu também apresentou seus números. Segundo o diretor financeiro da casa de leis, José Marcos da Silva, o Anchieta, nos primeiros quatro meses do ano, o Legislativo ilhéu teve uma receita de aproximadamente R$ 2,3 milhões, despesa de R$ 1,7 milhão, tendo em caixa ainda a quantia de R$ 593.907.

Nos últimos 12 meses, a casa utilizou 0,98% do orçamento com despesa de pessoal, o equivalente a pouco mais de R$ 4,3 milhões, índice abaixo do limite legal de 6%.

