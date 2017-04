Ilusionista americano Avner Eisenberg se apresenta hoje no Sesc Santos

O artista apresenta o solo Exceções à Gravidade, às 21 horas no Sesc Santos

Considerado um dos melhores palhaços de todos os tempos, o norte-americano Avner Eisenberg se apresenta nesta quarta-feira, 26, no Sesc Santos (Conselheiro Ribas, 136, Aparecida). No espetáculo Exceções à Gravidade, o artista engole uma quantidade absurda de guardanapos, faz malabares com o chapéu e equilibra uma pena bem comprida sobre o nariz.

Além da ocupada agenda como performer, Avner ministra cursos de palhaçaria e performances excêntricas nos Estados Unidos, França, Alemanha, Finlândia, Bélgica, Japão e Espanha. Morador de Maine, nos Estados Unidos, ele desenvolveu habilidades de teatro mudo como uma ferramenta terapêutica e também ministra workshops para estudantes e profissionais da saúde, educação, assistência social, assim como teatro.

Para assistir à esse solo criado no início dos anos 1980, basta dirigir-se ao Sesc Santos às 21 horas. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e a apresentação é de classificação livre.

Foto: Reprodução/Internet