Impressora e aparelhos de som são furtados da ONG Onda Sonora

Sede da ONG foi invadida na madrugada do dia 4 de julho; criminosos entraram pela janela

A sede da ONG Onda Sonora, em Bertioga, foi alvo de bandidos na madrugada do dia 4 de julho. Segundo o boletim de ocorrência, registrado no dia 7, indivíduos não identificados invadiram o local após arrombarem a janela lateral de uma sala de aula.

Em uma publicação no Facebook da ONG, os representantes afirmam que foram avisados por um vizinho. “Ao chegar nos deparamos com o local revirado e sem alguns pertences, nos mostrando assim que foi roubada. Ficamos muito tristes ao perceber que não só roubados mas que estamos sozinhos no sentido de segurança”.

Foram levados da unidade três aparelhos de som da marca Britânia e uma impressora HP. O representante da ONG declarou no B.O. que o local já havia sido alvo de bandidos anteriormente. A perícia técnica não foi realizada, pois a janela foi reparada antes do registro do boletim de ocorrência.

Foto: Reprodução/Facebook

