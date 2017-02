Iniciativa de pediatra reforça cuidados com bebês

O nascimento de um bebê é motivo de felicidade em uma família, mas junto à alegria de um novo integrante, vem a preocupação com os cuidados necessários para manter o recém-nascido saudável. Para identificar se as orientações foram compreendidas, Irenesbete Martinez de Mello Gomes, pediatra e coordenadora do programa Materno-Infantil do Hospital de Bertioga, desenvolveu uma aula coletiva com as mães, realizada antes da alta.

A ‘provinha’, como a médica denomina, foi criada há um ano quando Irenesbete percebeu que bebês com alergias e mães com as mamas machucadas devido à amamentação eram problemas recorrentes. “Eu entrego os folhetos de orientação e quero saber o que foi aprendido, como elas estão saindo daqui”, destaca a pediatra. A iniciativa acontece durante o teste do olhinho, exame que identifica doenças como catarata e glaucoma.

No decorrer do teste são feitas perguntas sobre como evitar alergias, temperatura ideal para o bebê, massagem para evitar cólica, e ainda, cuidado com as mamas. Segundo a médica, já houve casos de crianças que chegaram ao hospital com assaduras por causa do uso de lencinho umedecido, e até mesmo lesões graves ocasionadas por amaciante ou sabão em pó.

Os folhetos sobre os cuidados são entregues a todas as mães internadas na unidade. O material contém dicas sobre amamentação e saúde do bebê. O Hospital de Bertioga fica na praça Vicente Molinari, s/n, no Centro.

Foto: JCN