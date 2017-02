Inscrições abertas para a 2ª etapa do Circuito de Corridas da Riviera

Bertioga

A 2ª etapa do Circuito de Corridas da Riviera já está com as inscrições abertas. O evento, que acontece no dia 26 de fevereiro, acontece na Riviera de São Lourenço.

Os percursos compreendem 6 quilômetros de extensão para corrida e 3,5 quilômetros para caminhada. O circuito também conta com a categoria infantil que contará percursos de 200 e 400 metros para as idades de 5 a 9, e 10 a 13 anos, respectivamente. Todos os participantes que concluírem o percurso receberão uma medalha de participação.

Toda a renda gerada com as inscrições será revertida para a Fundação 10 de Agosto, entidade sem fins lucrativos que promove ações de educação e qualificação profissional em Bertioga. A diretora Executiva da entidade, Beatriz Pereira de Almeida comenta: “O Circuito de Corridas da Riviera de São Lourenço incentiva a prática esportiva, promove um estilo de vida mais saudável e ainda estimula a participação do inscritos em ações de responsabilidade social”.

As taxas de inscrição custam R$ 80 para a corrida, R$ 65 para a caminhada e R$ 52 para a categoria infantil. A inscrição dá direito a um kit exclusivo com camiseta dry fit com numeração no peito e chip de cronometragem (corrida), além de uma medalha para quem completar o trajeto. As inscrições feitas até o dia 22 de fevereiro no link www.rivieradesaolourenco.com/circuito-de-corridas-dos-amigos-da-riviera-tour-2017/ contam com desconto de 10%. Após esta data, os interessados só poderão fazer a inscrição pessoalmente no Pavilhão de Exposições do Sistema Integrado de Vendas (SIV), nos dias 24 e 25 de fevereiro, das 9 às 18 horas.

As provas terão largada na alameda Boa Vista (atrás do Shopping da Riviera), sendo às 8h10 na categoria infantil e às 8h30 para os adultos.