Inscrições abertas para 5ª etapa do Circuito de Corridas Riviera

A corrida será realizada no dia 18 de junho; as inscrições podem ser feitas pelo site até 13 de junho

A 5ª etapa do Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera segue com inscrições on-line abertas até 13 de junho, e, após essa data, podem ser feitas nos dias 16 e 17 de junho, no Pavilhão de Exposição do SIV, que fica no Lago dos Coqueiros, 15, no bairro Riviera de São Lourenço.

A competição acontece no dia 18 desse mês e, contará com percursos para a categoria adulta de 8km na corrida e 4km na caminhada. Para as crianças, os trajetos disponíveis são de 200m e 400 metros, para idades de 5 a 9, e 10 a 13 anos, respectivamente.

Os valores arrecadados serão revertidos para a Fundação 10 de Agosto, entidade sem fins lucrativos que promove ações de educação e qualificação, em Bertioga. As inscrições custam de R$ 52 a R$ 80, e no site terão 10% de desconto. O kit com camiseta dry fit será entregue nos dias 16 e 17 de junho, no Pavilhão de Exposição do SIV, das 9h às 18 horas. Os participantes ganharão medalha de participação.

Foto: Divulgação