Inscrições abertas para cursos musicais do Grupo Pão de Açúcar

Cursos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo ministrados em Santos têm vagas para alunos de 10 a 18 anos

O Instituto Grupo Pão de Açúcar (GPA) abre nesta terça-feira, 1, inscrições gratuitas para o programa de música e orquestra Instituto GPA, em Santos. Até o próximo dia 11, jovens de 10 a 18 anos podem se candidatar para aulas de violino, viola, violoncelo ou contrabaixo.

Interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, no estacionamento coberto do hipermercado Extra (avenida Ana Costa, 340, Gonzaga), em frente aos caixas eletrônicos, com RG e comprovante de residência. Menores de idade devem vir acompanhados de um responsável.

Os cursos têm duração de 2 anos, com duas aulas semanais de uma hora e meia, realizadas no mesmo local onde ocorrerá a inscrição. Não é necessário possuir nenhum tipo de conhecimento musical e o aluno não precisa ter o instrumento. Informações pelo telefone 3223-1900.

Concerto

No próximo dia 25, às 20 horas, a Orquestra do Instituto GPA realiza concerto gratuito no Teatro Municipal Braz Cubas (avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias). Formada em 2000, exclusivamente por jovens que passaram pelo programa de música, conta atualmente com dois grupos de musicistas, compostos por até 40 jovens cada, com idades entre 12 e 21 anos.

A proposta da Sinfônica é levar a música clássica com apresentações gratuitas e abertas. Os concertos são didáticos e o público é convidado a participar do espetáculo.

Com mais de 800 concertos no currículo e um público de mais de 300 mil pessoas, a Orquestra Instituto GPA se apresenta por todo o Estado de São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina e também fora do Brasil. Já executou concertos na Argentina, Estados Unidos, França e Itália, sempre sob a batuta do Maestro Daniel Misiuk.

Foto: Reprodução/Internet