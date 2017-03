Prova será realizada em 8 de outubro no Autódromo de Interlagos e comemorará os 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna em Mônaco

Foi dada a largada para a Maratona de Revezamento Ayrton Senna Racing Day, que será realizada em 8 de outubro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ayrtonsennaracingday.com.br, no valor de R$ 100,00 (1º lote), R$ 130,00 (2º lote) e R$ 160,00 (3º lote) + taxa de conveniência. Parte da arrecadação é revertida para o Instituto Ayrton Senna, que trabalha há mais de 20 anos para melhorar a educação pública no Brasil e beneficia anualmente 1,5 milhão de estudantes.

A 14ª edição da prova celebra os 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna em Mônaco, conquistada com a Lotus amarela. A prova marcou o primeiro dos seis triunfos obtidos pelo piloto brasileiro no Principado, façanha que o fez receber o carinhoso apelido de “Rei de Mônaco”. Até hoje, Senna permanece como o único brasileiro a vencer neste que é um dos Grandes Prêmios mais importantes da Fórmula 1.

Na corrida de 1987, Senna largou na segunda posição e se manteve sempre próximo de Nigel Mansell, que teve problemas no motor e abandonou a prova com a Williams na 30ª volta. A partir daí, Senna assumiu a ponta e foi soberano na corrida durante 49 voltas até receber a bandeira quadriculada na primeira posição. O brasileiro ainda cravou a melhor volta da prova e a corrida em Mônaco marcou sua quinta vitória na história da Fórmula 1. O grande prêmio ainda ficaria marcado na história da categoria por ser a primeira vitória de um carro usando suspensão ativa.

“Em todas as edições conseguimos reunir e comemorar as conquistas do Ayrton Senna com fãs, atletas e famílias, além de ser um imenso prazer receber as novas gerações. Na Maratona de Revezamento, os corredores podem aproveitar o domingo com diversas atrações especiais e ainda apoiam a educação, uma causa essencial ao presente e futuro do Brasil”, afirma Bianca Senna, diretora de Branding do Instituto Ayrton Senna.

Este ano a prova deverá contar com 6 mil atletas, que receberão camiseta, sacola, boné e toalha, todos os itens com referência aos 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna em Mônaco. A Ayrton Senna Racing Day é uma realização do Instituto Ayrton Senna e organizada pela Prod Sports.

