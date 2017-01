Inscrições abertas para o SteckOpen de Tênis

Foto: JCN

Uma boa notícia para os adeptos do tênis. As quadras da Riviera de São Lourenço recebem, entre os dias 11 e 12 de fevereiro, o 1º SteckOpen de Tênis da Riviera de São Lourenço. O torneio é aberto às categorias masculino individual (níveis A,B,C e especial) e duplas; e feminino, duplas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 8, no local (avenida da Orla, s/n, módulo 18, na Riviera de São Lourenço), ou pelos endereços eletrônicos: eraldotennis@hotmail.com / tenisriviera@gmail.com / facebook.com/tenisriviera.

Os valores são R$140,00, por atleta, para categorias simples masculino; e R$100,00, por atleta, para as categorias duplas masculino e feminino. Serão premiados, com troféu e medalhas, os campeões e vices de cada categoria, e todos os inscritos receberão uma toalha do evento. O árbitro geral do torneio será Eraldo Silva.