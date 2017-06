Inscrições para Copa de Beach Tennis encerram hoje

A Copa Beach Tennis será na praia da Enseada, em Guarujá. A taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$150

A inscrição para 4ª Copa Pérola do Atlântico de Beach Tennis, realizada no Guarujá, termina nesta segunda-feira, 26, com taxa de inscrição de R$ 80 a R$ 150.A atração esportiva,que ocorre nos dia 8 e 9 de julho, na praia da Enseada, arrecadará alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade de Guarujá.

Os desportistas podem inscrever-se nas categorias Pró, A, B, C, D, 30+, 40+, 55+, das modalidades masculino, feminino e misto. Para participar é preciso cadastra-se pelo link https://goo.gl/forms/6WY9LTKoYpJpEnjZ2. As duplas campeãs das categorias profissionais masculino e feminino receberão a premiação de R$1.400,00. Já as vice-campeãs, ganharão a quantia de R$ 600. O evento acontece a partir das 8 horas, em frente ao Aquário Municipal (avenida Miguel Stéfano Nº 1700), e conta com a estrutura de 20 quadras, fisioterapia, ambulância e tenda de apoio.

De acordo com Claudia Testa, organizadora do torneio ao lado de Fábio Lutzemberg Amâncio, o campeonato fomentará o turismo no município. “Vem gente de todo o estado de São Paulo, além de esportistas de Minas Gerias e do Sul do Brasil, que já confirmaram suas inscrições. Os atletas gostam muito daqui e o evento movimentará hotéis, restaurantes e afins.”, ressaltou.