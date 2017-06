Inscrições para Bertioga By Night encerram nesta segunda

Terceira etapa do Circuito das Praias 2017 ocorre no dia 10 de junho, com percursos de 5km e 10km

A 3ª etapa do Circuito das Praias 2017 – Bertioga By Night movimentará a cidade no sábado, 10, com provas de 5km e 10km a partir das 17h30. Os interessados ainda têm até segunda-feira, 5, para se inscrever pelo site do evento.

As duas primeiras etapas ocorreram nos municípios de Peruíbe e Itanhaém e reuniram cerca de 500 participantes em cada uma. Nesta, o limite é de mil inscritos, para disputarem as categorias individual de 5km e 10km (duas voltas de 5km) e caminhada de 5km.

A largada acontecerá na Praça de Eventos, em frente ao Forte São João, e serão premiados com troféus os três primeiros colocados no Geral masculino e feminino e de cada faixa etária do circuito.

As inscrições podem ser feitas pelo site da organizadora, a TH5 Eventos (th5eventos.com.br), sendo R$ 80 corrida e R$ 70 para caminhada. Para inscrições no fim de semana do evento, o valor da inscrição será de R$ 90 em qualquer modalidade.

Mais informações podem ser obtidas no site da organização ou por meio do telefone (13) 4042-2829 ou emailth5@th5eventos.com.br.

Foto: Renata de Brito/PMB