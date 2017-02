Inscrições para Bolsa Atleta iniciam na próxima semana

Atletas devem residir em Guarujá e inscritos em associações vinculadas ao Conselho Municipal de Esportes

Os atletas interessados em obter benefício pelo Bolsa Atleta podem se inscrever a partir de segunda-feira, 20. O cadastramento deve ser realizado junto à prefeitura até o dia 17 de março. Neste ano, serão disponibilizadas cinco bolsas para a Categoria Estudantil; 62 bolsas para a categoria Regional; 100 bolsas para a categoria Estadual, 40 bolsas para a categoria Nacional, 28 bolsas para a categoria Internacional e duas bolsas para a categoria Olímpica.

É necessário que os requerentes residam em Guarujá e sejam inscritos em associações esportivas com vinculo no Conselho Municipal de Esporte ou tenham integrado seleções do município.

Para dar entrada, é preciso realizar o pedido no setor de Protocolo Geral da prefeitura, no paço Raphael Vitiello (avenida Santos Dumont, 680) ou no Centro de Atendimento ao Contribuinte de Guarujá (avenida Leomil, 630), das 10h às 16 horas. Além da documentação necessária, o atleta deve retirar requerimento padrão de inscrição, na Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Ginásio Guaibê (avenida Santos Dumont, 420 – Santo Antonio)

Atletas de reconhecido destaque em modalidades não olímpicas ou não paralímpicas, que não sejam vinculadas ao Comitê Olímpico ou Paralimpico Internacional ou ao Comitê Paralímpico Internacional também podem requerer a concessão da bolsa nas categorias estudantil, regional, estadual, nacional ou internacional, sempre mediante indicação das entidades dos respectivos esportes, com histórico de resultados e situação nos rankings nacional ou internacional da respectiva modalidade.

Documentação necessária:

– Currículo do atleta

– Declaração original da Federação em que ele é associado ou da associação responsável pela sua modalidade esportiva, comprovando o vínculo e os títulos obtidos pelo atleta em conformidade com a Lei regulatória. É importante saber que não serão aceitos documentos em língua estrangeira ou documentos obtidos de sites da internet

– Cópia da Carteira de Identidade. Não será aceita Carteira Nacional de Habilitação

– CPF

-Título de Eleitor

-Comprovante de residência

– Duas fotos 3×4;

– Atestado médico original, que comprove estar apto para a prática desportiva

No caso de requerentes menores de idade é necessário juntar aos documentos uma autorização do responsável. Para os atletas que integram as seleções participativas de Guarujá, é necessário juntar um comprovante de inscrição e participação. Ambos podem ser obtidos na Secretaria de Esporte e Lazer.

Guarujá

Foto: Reprodução internet