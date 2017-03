Inscrições para Bolsa Universidade encerram nesta quarta-feira

Na Baixada Santista são 105 bolsas para universitários atuarem no programa aos fins de semana em unidades da Escola da Família

As inscrições ao programa Bolsa Universidade para estudantes de Ensino Superior da Baixada Santista encerram nesta quarta-feira, 15. Os selecionados atuarão aos fins de semana em unidades da Escola da Família. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a região conta com 105 vagas, sendo 48 em Santos e 57 em São Vicente. A primeira chamada foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin no dia 4.

Em todo o Estado são 3.771 vagas para universitários de diferentes áreas, incluindo saúde, cultura, esporte e trabalho. Em contrapartida, os selecionados devem estar aos sábado ou domingo em uma das 2,3 mil unidades da Escola da Família.

Pelas regras do programa, a Secretaria de Educação custeia 50% do valor da mensalidade do curso até o limite de R$ 500,00. O restante é assumido pelas instituições de ensino superior parceiras. A proposta é que os universitários participem de ações para um público variado, de crianças a idosos, e também auxiliem o trabalho dos voluntários nas oficinas. Todos são supervisionados pelos professores e coordenadores das unidades.

Para concorrer a uma das vagas do Bolsa Universidade, o candidato deve estar regularmente matriculado em um curso de graduação em instituição privada de ensino superior conveniada à Secretaria; não ser beneficiário de outra bolsa de estudos ou financiamento; e ter disponibilidade para cumprir a carga de 8 horas.

O cadastro deve ser feito no site www.escoladafamilia.fde.sp.gov.br. Além da inscrição online, é preciso apresentar na Diretoria de Ensino os documentos exigidos no regulamento. Os alunos classificados serão encaminhados a uma escola estadual de acordo com a pontuação, a quantidade de vagas disponíveis no curso de graduação e o número de vagas por regional. A lista de espera tem validade de 12 meses.

Foto: Mastrangelo Reino/Divulgação