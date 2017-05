Inscrições para Enem 2017 começam nesta segunda

Mais de 300 mil pessoas já se inscreveram para o Enem deste ano; as inscrições seguem até 19 de maio

A inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017, começou na manhã desta segunda-feira, 8, e encerra no próximo dia 19, às 23h59. De acordo com o boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, em apenas uma hora, o portal recebeu cerca de 30 mil inscrições. Quatro horas mais tarde, mais de 300 mil pessoas haviam feito o cadastro no site.

Para realizar a inscrição, é preciso fornecer o CPF e a data de nascimento. Essas informações serão cruzadas com o banco de dados da Receita Federal. O nome do participante, o nome da mãe e a data de nascimento serão preenchidos automaticamente e não podem ser alterados.

De acordo com Inep, caso as informações estejam incorretas no processo de inscrição, embora corretas na base da Receita Federal, o participante deve sinalizar o fato em um campo próprio e prosseguir com a inscrição. Se o participante souber que seus dados estão errados, inclusive na Receita Federal, deve procurar a Receita, solicitar a correção e também sinalizar o fato no campo próprio.

A escolha da língua estrangeira, entre espanhol e inglês, também deve ser feita durante a inscrição. O participante deve indicar a cidade onde quer fazer o exame, que não precisa ser o local onde reside. O candidato poderá ainda solicitar atendimento especializado ou específico. Atualmente, o Inep disponibiliza guia-intérprete, tradutor-intérprete de Libras, leitura labial, prova ampliada, prova em braile, prova super ampliada, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, entre outros mecanismos para promover a acessibilidade.

Nesta edição, um novo recurso vai auxiliar participantes com surdez e deficiência auditiva: a prova em vídeo Libras, oferecida em caráter experimental. Participantes com surdez e deficiência auditiva poderão selecionar apenas um tipo de recurso.

Os participantes transexuais e travestis devem fazer a inscrição com o nome civil. Só depois, entre 29 de maio e 4 de junho, poderão solicitar, pela Página do Participante, o uso do nome social.

Quando for finalizado o processo de preenchimento dos dados, será gerado um número de inscrição em uma página, com o resumo das informações fornecidas. Nessa seção também é indicada a situação da inscrição. Os candidatos devem conferir os dados. Até o término das inscrições, é possível atualizar dados de contato, mudar o município escolhido para a realização das provas e a opção de língua estrangeira, além de solicitar atendimento especializado e/ou específico. Terminado o prazo de inscrição não é possível fazer qualquer alteração.

A taxa de inscrição deste ano custa R$ 82 e pode ser paga até o dia 24 de maio, e a isenção do pagamento ocorre para concluintes do Ensino Médio no ano letivo de 2017, matriculados em rede pública de ensino. Pessoas com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou R$ 1.405,50, e que tenham cursado o todo o ensino médio na rede pública de ensino ou como bolsista integral em escola da rede privada, seguindo a Lei 12.799/2013, também tem direito a isenção. Outro grupo beneficiado é o de membros de família de baixa renda que declarem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com o Decreto 6.135/2007, e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), têm direito à isenção. A isenção deve ser solicitada no momento do cadastro.

O resultado das provas poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para obter financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No primeiro domingo, dia 5 de novembro, os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, no dia 12, as provas serão de matemática e ciências da natureza.

Caso haja algum problema na hora de inscrição, os candidatos podem acionar o Inep pelo telefone 0800 616161. O atendimento é das 8h às 20h, no horário de Brasília.

Foto: Divulgação