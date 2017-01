Inscrições para o Prouni começam hoje

Foto: Reprodução/Internet

O processo seletivo para o 1° semestre do Programa Universidade Para Todos, o Prouni, começou na manhã desta terça-feira, 31, pelo site do MEC. Podem participar somente candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado e obtiveram nota mínima de 450 pontos. As inscrições seguem até 3 de fevereiro.

No total, são oferecidas 214.110 bolsas de estudos, parciais ou integrais, para instituições particulares de ensino superior. Este número representa um crescimento de 5% em relação a 2016, quando foram ofertadas 203.602 vagas. Neste ano, serão ofertadas 103.719 integrais, e 110.391 parciais, com cobertura de 50 % da mensalidade, por parte do governo.

Para o acesso, o participante deve informar o número de inscrição e senha do Enem. Na aba de seleção, é possível pesquisar a vaga por curso, instituição ou município. Na Baixada Santista, as universidades participantes são: Unisanta, Unisantos, Unip, Unilus, Unimonte, Esamc e Unaerp. Cada aluno tem a opção de escolher até dois cursos, por ordem de preferência.

As inscrições acabam às 23h59 de 3 de fevereiro. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 6 e o da segunda, no dia 20. Podem concorrer às vagas estudantes que tenham cursado o ensino médio em rede pública, ou em escola particular com bolsa integral. Além disso, é necessário comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita, para bolsistas integrais. Já os parciais, devem ter renda de até três salários mínimos.