Inscrições para o Sisu já começaram

As inscrições encerram às 23h59 de 1º de junho

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já está com inscrições abertas para o segundo semestre deste ano. Os interessados devem se candidatar até 1º de junho, no site do programa, onde podem escolher a universidade pública e o curso desejado.

Em 2016 foram ofertadas, no segundo semestre, 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Já nesse ano, o número de vagas diminuiu, e estão disponíveis 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

Para participar da seleção é preciso ter participado do Enem 2016 e ter nota maior que zero na redação. A chamada do Sisu será única e a divulgação está prevista para o dia 5 de junho, data em que também será aberta a lista de espera, disponível até 19 de junho.

As matrículas ocorrerão entre os dias 9 e 13 de junho e a convocação da lista de espera será a partir de 26 de junho.

Foto: JCN