Inscrições para o vestibular de Fatecs até dia 12

Cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet. Estão disponíveis mais de 15 mil vagas para cursos presenciais e à distância

As inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) estão abertas até às 15 horas do dia 12 de junho. Para participar do processo seletivo, é preciso possuir o diploma do Ensino Médio ou ter concluído o curso até a data da matrícula. As provas vão ser realizadas no dia 2 de julho.

Os cadastros devem ser feitos exclusivamente pela internet, por meio do site vestibularfatec.com.br. Estão disponíveis 15.010 vagas, incluindo as 960 reservadas para ensino à distância, entre os 73 cursos de graduação tecnológica.

Os interessados precisam preencher a ficha de inscrição e o questionário de condição sócio-econômico, imprimir o boleto e pagar uma taxa de R$ 75 em qualquer agência bancária. A opção pelo curso também deve ser feita no ato da inscrição.

Já os candidatos com deficiência que precisam de condições especiais para fazer a prova devem mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica, acompanhado de laudo médico, emitido por especialista, que deve ser enviado para um link específico na área do candidato, até as 15h do dia 12 de junho.

Quem pedir isenção da taxa de inscrição terá as resposta dos seus pedidos no dia 11 de junho, primeiro dia das inscrições, e precisam fazer a opção para apenas um único curso da Fatec de sua preferência.

Candidatos afro-descendentes têm direito a acrescentar 3% de pontos à nota oficial do exame e os oriundos de escola pública, 10%, de acordo com o critério do Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza. Se o candidato estiver nessas duas condições terá direito a acréscimo de 13%.

Para este vestibular, a novidade são as vagas para os cursos noturnos de Gestão Comercial e de Sistemas para Internet, oferecidos, respectivamente, pelasfuturas Fatecs de Araraquara e Araras (40 vagas para cada curso). Além disso, cinco Fatecs oferecem cursos novos: Fatec Jaboticabal, Gestão Ambiental, com 40 vagas para o período noturno; Fatec Jales, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 40 vagas, pela manhã; FatecsPindamonhagaba e Ribeirão Preto, Gestão de Negócios e Inovação, 40 vagas à noite; e Fatec Sertãozinho, Mecatrônica Industrial, 40 vagas de manhã.

As Faculdades de Tecnologia e Escolas Técnicas do Estado são administradas pelo Centro Paula Souza, em mais de 300 municípios paulistas. Estudam nas Fatecs cerca de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.

Foto: Edson Lopes Jr/GESP