Inscrições para vestibulinho da Etec seguem até sexta-feira

A Etec disponibiliza 240 vagas para cursos em Guarujá

A Escola Técnica (Etec) Alberto Santos Dumont, em Guarujá, está com inscrições abertas para o vestibulinho, que seguem até esta sexta-feira, 12. A taxa de inscrição é de R$ 30 e a prova será realizada no dia 11 de junho.

Ao todo, foram disponibilizadas 240 vagas para os cursos técnicos de secretariado, hospedagem, logística e manutenção de aeronaves em célula. Além dos cursos presenciais, há também vagas para educação a distância (EAD) para secretariado, administração e turismo.

Para se candidatar é preciso cursar o segundo ou terceiro ano do ensino médio ou já ter concluído. As inscrições podem ser feitas pelo site, até as 15 horas de sexta, ou na unidade de ensino, que fica na rua Dona Vitória, 502, no bairro Jardim São Miguel, das 8h às 21h30.

Foto: Pedro Rezende