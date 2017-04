Inscrições para vestibulinho da ETEC São Sebastião nesta terça

Vagas são para cursos presenciais e à distância. Inscrições custam R$ 30 e seguem até o dia 12 de maio

A Escola Técnica (ETEC) do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza de São Sebastião abre as inscrições para o Vestibulinho do segundo semestre nesta terça-feira, 11. As vagas abrangem tanto cursos presenciais quanto os cursos à distância.

As inscrições, que custam R$ 30 vão até o dia 12 de maio, às 15 horas. A prova será realizada no dia 11 de junho.

Para aulas na sede, são oferecidos, no período noturno, os cursos de Administração (semipresencial, com aulas as terças e quintas à noite) – 40 vagas; Eventos – 40 vagas; e Secretariado – 40 vagas. A classe descentralizada, no Instituto Verdescola, na Cila do Sahy, há 30 vagas para cozinha, no período noturno, e é necessário que o candidato tenha 17 anos completos até o dia 31 de julho deste ano. Já na modalidade Educação a Distância (EaD), são oferecidos os cursos de Administração, Comércio, Guia de Turismo, e Secretariado.

Mais informações podem ser obtidas pelo site da instituição www.vestibulinhoetec.com.br ou pelos telefones 0800-772 2829 ou (11) 3471-4071. A ETEC São Sebastião está instalada na rua Ítalo Nascimento, 366, Porto Grande. A unidade atende pelo telefone

Foto: Divulgação