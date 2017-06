O professor foi abordado pela PM enquanto estava com o carro estacionado na estrada Pirassununga

A Policia Militar prendeu em flagrante na noite de ontem, 22, por estupro de vulnerável, o instrutor de fanfarra Geissler Henrique Duarte, 31 anos, coordenador do Programa Música na Escola, da Secretaria de Educação de São Sebastião.

O professor foi abordado pela PM enquanto estava com o carro estacionado na estrada Pirassununga, em Caraguatatuba, após os oficiais estranharem o movimento do automóvel, mesmo parado, e a obstrução das janelas por um guarda-chuva.

Segundo informado pela PM, ao fazerem a abordagem os oficiais CB Almeida e CB Mendes, que estavam em patrulha no local, se depararam com a menor G.A.I, de 13 anos, nua no banco de trás do veículo, assim como o professor, também sem vestimentas.

A menor informou ser aluna do instrutor de fanfarras e que ele a teria chamado ao local somente para conversar, “mas que em dado momento retirou sua roupa e iniciou conjunção carnal, com penetração”, informa o comunicado da polícia.

Foi dada voz de prisão em flagrante por estupro de vulnerável e o professor encaminhado ao DP Central.

Em nota, a prefeitura informa lamentar o ocorrido e que o instrutor foi desligado da administração municipal.

São Sebastião

Foto: Divulgação