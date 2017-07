Investigação descobre ponto de distribuição do crime organizado, em Guarujá

A apreensão ocorreu na terça-feira, 25, em um morro da Vila Júlia. No local, foram encontrados tonéis enterrados com armas, munições, drogas, coletes balísticos e até uma mira telescópica.

A Polícia Civil encontrou ponto de distribuição do crime organizado, em um morro da Vila Júlia, no Guarujá. Os policiais chegaram até o local, na terça-feira, 25, após quase sete horas de buscas em região de mata fechada, na qual localizaram os tonéis enterrados com armas, munições, drogas, coletes balísticos e até uma mira telescópica. O material foi recolhido, mas ninguém foi preso.

A investigação, que durou cerca de dois meses, levou as autoridades até o morro no qual estavam as substâncias, que, segundo apuração, pertenceriam a um traficante chamado ‘Sandrinho’. Dentro dos tonéis, estavam duas pistolas calibre 9 milímetros; uma pistola .40; um revólver 44 de cano longo; e 940 munições de diversos calibres. Em outros compartimentos, havia 12 carregadores; dois coletes balísticos; e uma mira telescópica utilizada em armamentos. Havia ainda três rádios transmissores e outros objetos e ferramentas ligados ao crime e ao tráfico de entorpecentes.

Ao todo, 15kg de pó branco para mistura e 20kg de entorpecentes foram encontrados, entre 3.600 pinos de cocaína; três baldes da mesma droga; quatro tijolos e seis sacos de crack; e 30 mil pinos vazios. O material apreendido foi encaminhado à delegacia-sede de Guarujá. A polícia continua com as investigações, agora, para identificar e prender os responsáveis pelo armazenamento e comércio da droga.

Foto: Divulgação/Polícia Civil