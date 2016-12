Irmãos do tráfico são capturados

Foto: Reprodução

Bertioga

A Polícia Militar prendeu na tarde de sexta-feira, 23, dois irmãos procurados pela justiça para responderem pelo crime de tráfico de drogas cometido em 2013 no município de Bragança Paulista (SP).

A primeira captura ocorreu na rua Sebastião Barbosa, no Indaiá, quando os policiais encontraram o comerciante Marcelo Bruno Manoel Sampaio, o ‘Marcelo Preto’, 36, em atitude suspeita. Na abordagem foi constatada a situação de procurado e, na delegacia, confirmou-se o estado junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Marcelo era procurado para cumprir prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas, assim como seu irmão, Luiz Fernando, vulgo ‘Guigui’, de 38 anos. Ambos foram flagrados em fevereiro de 2013 na chamada Operação Carnaval, que prendeu outros envolvidos no esquema do tráfico daquela cidade.

A captura de Guigui em Bertioga aconteceu no Centro, na área do Parque Estoril, pouco tempo depois da prisão de seu irmão. Os dois moravam juntos em uma casa no bairro Albatroz.

Outra captura

Na mesma data, pela manhã, os policiais da Operação Verão capturaram outro procurado, Adriano Luis de Oliveira, de 30 anos. O indiciado foi encontrado por acaso, em uma abordagem de rotina realizada pela polícia. Ao verificarem no sistema, a equipe constatou que Adriano é procurado para responder pelo crime de furto qualificado.