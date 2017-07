IV Fórum Regional de Educação Ambiental esta semana em SS

Evento acontece entre os dias 3 e 4 de agosto no Teatro Municipal

A cidade de São Sebastião foi escolhida para sediar a edição de 2017 do Fórum Regional de Educação Ambiental, a ser realizado nos dias 3 e 4 de agosto, das 8h às 18h, no Teatro Municipal da cidade.

Organizado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), em parceria com as quatro prefeituras e a Diretoria Estadual de Ensino do Litoral Norte, o fórum é destinado a professores e coordenadores do sistema municipal, estadual e particular de ensino.

Esta será a quarta edição do Fórum, que objetiva fornecer subsídios para a efetivação dos trabalhos de educação ambiental formal e refletir junto à comunidade a importância da preservação e responsabilidade da geração de resíduos sólidos e divulgar a importância de adotar práticas de sustentabilidade no cotidiano.

Ao todo, serão quatro temas principais abordados no evento: O Educador e o Meio Ambiente; Preservação e Urbanização; Mudanças Climáticas e Desastres Naturais; e Resíduos Sólidos. Os palestrantes serão: Melissa Vivacqua Rodrigues (Unifesp); Pedro Jacobi (Procam-USP); Débora Olivato (Cemaden); Iara Giacomini (Secretaria Executiva CBH-LN); Leandro Caetano (Fundação Florestal); Flávio Berchez (USP); Pedro Carignato (Instituto Geológico); Wagner Barroso (Defesa Civil de São Sebastião); Georgeta Gonçalves (educadora ambiental); Guilherme Turri (Recicla SP).

Haverá também debates abertos ao público e apresentações artísticas com a participação de Hoje é Dia de Sucata; Pés no Chão, de Ilhabela; Valério Viz, de Ilhabela e Grupo de Maracatu, encerrando o programa no teatro.

Já no dia 5 de agosto serão realizadas atividades práticas relacionadas às temáticas do evento nos Parques Estaduais de Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Programação:

Data: 3 de agosto (quinta-feira)

Manhã: Tema – Preservação das Águas

8h – Credenciamento

8h30 – Apresentação artística

9h – Conceito de Educação Ambiental

Recursos Hídricos no Litoral Norte

12h – Almoço

Tarde: Tema – Preservação Ambiental e Urbanização

13h30 – Apresentação artística

14h – Agroecologia

Áreas de Risco

Importância das Unidades de Conservação

18h – Encerramento

Data: 4 de agosto (sexta-feira)

Manhã: Tema – Mudanças Climáticas e Desastres Naturais

8h30 – Apresentação artística

9h – Projeto Ecossistemas Costeiros

Defesa Civil

12h – Almoço

Tarde: Tema – Resíduos Sólidos

13h30 – Apresentação rtística

14h – Menos Lixo

– Experiência de aprendizado em rede como projeto Composta São Paulo

– Projeto Reconecta – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Escola (17 ODSs)

18h – Encerramento

Data: 5 de agosto (sábado)

Atividades Práticas/Vivência

Ubatuba – 9h às 12h – Parque Estadual da Ilha Anchieta – PEIA

Caraguatatuba – 7h às 10h – Trilha das Mudanças Climáticas – Parque Estadual da Serra do Mar

São Sebastião – 9h às 12h – Observatório Ambiental – Rua da Praia

Ilhabela – Parque Estadual de Ilhabela – PEIB.

