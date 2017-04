Jair de Oliveira é campeão no 2ª Festival de Surf Costa da Mata Atlântica

Tricampeão paulista venceu a categoria master no campeonato que ocorreu no fim de semana, em São Vicente

A 2ª etapa do Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, realizada no fim de semana em São Vicente, foi vencida, na categoria máster, pelo tricampeão paulista de surfe, Jair de Oliveira. Também subiram ao lugar mais alto do pódio no campeonato realizado na Praia do Itararé os surfistas Terena Assis (Stand Up Paddle – SUP – feminino), Leonardo Gimenez (SUP masculino), Jefferson Miranda (Long Legends), Beto Garcia (Long Open), Gustavo Giovanardi (Junior/Mirim) e Daniel Duarte (Petit). A 3ª e última etapa será nos dias 6 e 7 de maio, em Praia Grande.

Jair de Oliveira comentou a participação: “Ganhar é sempre bom, um sentimento muito gostoso. Gostei muito do evento pela estrutura dada ao atleta, área e tratamento. Não cobrar inscrição também ajuda. Isso é muito bom para o esporte”.

Já a vencedora do SUP feminino, Terena Assis, treina na modalidade há oito meses e, na 1ª etapa, foi consagrada vice-campeã. Disse ela: “Estou superfeliz, cada dia mais apaixonada pelo surfe”.

Mad William, organizador do evento, comenta que a etapa em pleno feriado celebrou a modalidade e o clima familiar, de amizade. “Domingo de Páscoa e, mesmo assim, todos vieram prestigiar e participar. Tivemos sol e uma condição bastante favorável para os surfistas. Agora, é preparar a nossa última etapa”.

O Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, patrocinado pela Riachuelo, é realizado pelo Núcleo Metropolitano Esporte e Cidadania (Numec); governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; e pela prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Também conta com o apoio do Santos e Região Convention & Visitors Bureau; secretarias municipais de Meio Ambiente e de Turismo; Federação Paulista de Surf; Associação São Vicente de Surf (ASVS); e Associação Socioeducativa de Esportes e Lazer (Aseel).

Resultados:

Stand Up Paddle (SUP) feminino

1º lugar – Terena Assis

2º lugar – Roberta Rafael

3º lugar – Juliana Fonseca

SUP masculino

1º lugar – Leonardo Gimenez

2º lugar – Waltamir Alves

3º lugar – Luciano Esteves

4º lugar – João Argento

Long Legends

1º lugar – Jefferson Miranda

2º lugar – Douglas Vaz

3º lugar – Nilson Firmino

4º lugar – Nei Rodrigues

Long Open

1º lugar – Beto Garcia

2º lugar – Marcos Silva

3º lugar – David Scalla

4º lugar – Frederico Costa

Master

1º lugar – Jair de Oliveira

2º lugar – Anderson Robert

3º lugar – Emerson Cortez

4º lugar – Pedro Oliveira

Petit

1º lugar – Daniel Duarte

2º lugar – Thiago Doncev

3º lugar – Vitor Prado

4º lugar – Maria Beatriz

Mirim

1º lugar – Gustavo Giovanardi

2º lugar – Vinícius Ponchet

3º lugar – Vitor Barbosa

4º lugar – Igor Ferreira

Junior

1º lugar – Gustavo Giovanardi

2º lugar – Vitor Luiz

3º lugar – Victor Barbosa

4º lugar – Guilherme Nogueira

Foto: Hugo Hora