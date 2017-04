Jovem cai de prédio em construção e sobrevive

O jovem caiu do prédio em construção onde trabalha

O jovem André Felipe Pereira do Nascimento caiu de um prédio em construção, no bairro Rio da Praia, em Bertioga, na manhã de terça-feira, 11, enquanto trabalhava. O ajudante geral, de 22 anos, sofreu politraumatismos, mas sobreviveu.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele despencou da altura de aproximadamente 15 metros, foi socorrido logo em seguida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado ao Hospital de Bertioga. No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá, no qual passou por uma cirurgia e segue internado em estado grave.

A Polícia Civil de Bertioga investiga o caso para saber se André utilizava equipamentos de segurança no momento da queda e o que ocasionou o acidente.

Foto: Pedro Rezende/Prefeitura Municipal de Guarujá