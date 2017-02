Jovem de 21 anos é preso por tráfico no Ana Paula

Em sua posse foram encontradas 146 porções de drogas entre maconha, crack e cocaína

Um jovem de 21 anos foi preso na noite de domingo, 5, na área do Ana Paula, no bairro Rio da Praia, por tráfico de drogas. Ele foi abordado com 146 porções de drogas e R$ 12. Ele confessou e afirmou que recebia R$ 2 mil mensalmente, mas não conhecia o patrão.

Durante patrulhamento de rotina, por volta das 20h, uma equipe da Polícia Militar verificou um homem em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, jovem largou uma sacola que carregava consigo e tentou fugir, mas foi detido.

Na sacola carregada por Wesley Caetano de Oliveira, de 21 anos, estavam 102 porções de crack, 34 trouxinhas de maconha e dez porções de cocaína.

Questionado, ele afirmou que era pago com R$ 2 mil por mês, sendo que não conhecia o seu patrão. Wesley foi preso em flagrante pela equipe da Força Tática composta pelo sargento Cleyton, cabo Washington e soldado Augusto.

Bertioga

Foto: Divulgação