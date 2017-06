Jovem é detido no Indaiá com 81 pedras de crack

Luiz Henrique Ferreira da Silva, 19, jogou as pedras em um telhado e tentou se esconder quando avistou a polícia

A Polícia Militar deteve o traficante Luiz Henrique Ferreira da Silva, 19, na manhã de domingo, 11. Silva estava na rua Sebastião Barbosa, no bairro Indaiá, quando avistou a viatura da polícia e jogou uma sacola no telhado de uma casa. Ele ainda pediu à moradora da residência para que o escondesse no local, mas foi detido pelos soldados Thierre e Rocha antes que pudesse entrar.

No telhado, foram encontradas 81 pedras de crack, equivalentes a 25 gramas. questionado, o suspeito confessou ser traficante de drogas e que possuía as drogas para venda. Silva foi conduzido à Delegacia de Polícia de Bertioga, onde foi preso em flagrante delito.

Foto: Divulgação/PM