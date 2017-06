Jovem forja próprio sequestro em Mongaguá

Após fingir sequestro, Gabriel Felipe do Nascimento, 23, foi preso na Cadeia Pública de Peruíbe

Um jovem de 23 anos foi preso após forjar o próprio sequestro para a família. Gabriel Felipe do Nascimento enganou os familiares na tarde de terça-feira, 20, em Mongaguá. Entretanto, os policiais da Delegacia Antissequestro de Santos (DEAS), sob o comando do delegado Renato Mazagão Júnior, suspeitaram do caso e o rapaz foi preso.

Segundo o DEAS, os investigadores efetuaram diligências de campo e pesquisas nos bancos de dados e perceberam inúmeras informações conflitantes sobre o sequestro. Foi por meio de um rastreio do pagamento realizado pelos familiares que descobriram ser o próprio Gabriel o beneficiário da quantia paga.

Na quarta-feira, 21, os investigadores localizaram o jovem e o prenderam em flagrante pela extorsão praticada contra sua família. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Peruíbe.

Foto: Reprodução/Google Earth