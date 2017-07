Jovem mata ex-companheira a tiros em Bertioga

Wellington dos Santos Ferreira teria efetuado três tiros contra a vítima antes de fugir; ele ainda não foi encontrado e já possuía passagem criminal

Fernanda Marília da Silva, de 16 anos, foi assassinada à tiros pelo ex-companheiro, na noite de domingo, 9, no bairro Indaiá, em Bertioga. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima separou-se do autor, Wellington dos Santos Ferreira, 21, com quem tem duas filhas, devido às brigas, que eram frequentes entre o casal, e teria voltado para a casa da mãe, onde aconteceu o crime.

Segundo apurado pela Polícia Militar, Wellington chegou à residência e pediu para pegar as filhas no colo. Primeiro ele pegou a mais velha e deu a volta por fora da casa, em seguida, levou a mais nova para a mãe da vítima. Após efetuar três tiros contra Fernanda, que estava sentada no sofá da sala, Wellington fugiu. Ela foi socorrida pela mãe e levada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Wellington continua foragido e já possuía passagem criminal. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Foto: Reprodução Facebook

Leia mais: Polícia Civil captura cinco fugitivos durante operação