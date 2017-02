Jovem morre após sofrer choque elétrico

Eduardo era natural de Franca, e cursava engenharia elétrica em Santos

O universitário Eduardo Vinícius Bolela de Morais, de 22 anos, foi encontrado morto na madrugada de sábado, 18, dentro do apartamento que dividia com um amigo, em Santos. O jovem sofreu uma descarga elétrica após mexer em fios do imóvel, que estava em obras.

O amigo de Eduardo o encontrou morto quando chegou a casa por volta da 1 hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos, onde houve a confirmação de que ele foi vítima de um choque elétrico. O estudante era natural de Franca, no interior do estado de São Paulo, e cursava o último ano de Engenharia de Petróleo na Universidade Católica de Santos (UniSantos).

Foto: Arquivo Pessoal