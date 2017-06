Jovens do programa BEC realizam Tarde Musical neste sábado em Cubatão

Apresentação do programa Banda Escola de Cubatão tem início às 15h30, no Bloco Cultural

Os jovens talentos do Programa Banda Escola de Cubatão (BEC) sobem no palco do Bloco Cultural de Cubatão neste sábado, 17, em mais uma edição do projeto Tarde Musical. A apresentação terá início às 15h30, com entrada franca.

O evento reunirá cerca de 40 alunos dos cursos de Música do BEC que participam dos grupos de câmara – formações menores, como quartetos, quintetos e sextetos – além da banda escola.

Participam os alunos do curso de quinteto de saxofone, quinteto de metais e sexteto de flautas. Já a Banda Acadêmica, com regência do maestro Ulysses Damacena, traz no repertório: Jubilance, de James Swuaringer e Canzona for Band, composição de Philip Gordon.

O grupo juvenil de Música Antiga, coordenado por Fabrício Leite , diretor artístico do Grupo Rinascita, é formado por 10 estudantes e contará com as seguintes canções: Sanctus, de Mozart, e Pavane 3, de Tielman Susato.

O Programa BEC funciona como uma escola livre de musicas, dança e canto coral. Com sede no Novo Anilinas, também ensina Musicalização Infantil e é polo de formação para os grupos artísticos da cidade. O Bloco Cultural de Cubatão fica na Praça dos Emancipadores, s/n, Centro.

Foto: Arquivo/Secom Cubatão