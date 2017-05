Jovens são detidos por tráfico de drogas no bairro Chácaras

Victor Hugo de Souza, 22, e um adolescente de 17 anos, foram detidos com mais de 200 pinos de cocaína

Dois jovens foram detidos por tráfico de drogas na manhã de sábado, 13, no bairro Chácaras. Victor Hugo de Souza, de 22 anos, e um adolescente de 17 anos, estavam em uma barraco com 231 pinos de cocaína e 23 porções de maconha, equivalentes a 165 e 105 gramas, respectivamente. Além disso, no local havia uma caderneta de anotações e 1200 pinos de cocaína vazios, para posterior comercialização.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Ambiental fazia ronda no local por volta das 9 horas, quando se deparou com um forte cheiro característico da maconha vindo de um barraco na rua 11. Com a entrada franqueada, a polícia identificou os dois indivíduos e os entorpecentes.

O adolescente assumiu a posse dos entorpecentes, mas depois disse que queria proteger o amigo, maior de idade, que tem dois filhos, para que não fosse preso. Após o depoimento, Souza foi preso em flagrante delito. O menor foi apreendido e está sob responsabilidade da Vara da Infância e Juventude.

O barraco de madeira, onde os jovens afirmaram morar, foi construído em área de proteção ambiental, no Parque Estadual Restinga de Bertioga (PERB), portanto é ilegal.

Marina Aguiar

Foto: Divulgação/Polícia Ambiental