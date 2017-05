Krill inaugura primeiro atacado da rede em Bertioga

Supermercado de vendas em grandes quantidades começa a operar na quarta-feira, 17

A Rede Krill de Supermercados inaugura sua primeira loja de comércio atacadista na próxima quarta-feira, 17. O Krill Atacado funcionará atrás do supermercado Krill, do Centro, em Bertioga, na avenida 19 de Maio, s/nº. De acordo com o gerente geral da unidade, Esdras Passos Leite, o estabelecimento é voltado a comerciantes de pequeno e médio portes.

Leite disse: “Hoje, nós temos três modalidades desse tipo de comércio: o varejo (mercadoria solta), o atacarejo (mercadoria em caixas e unidades) e o atacado (caixas fechadas). Nós decidimos abrir o atacado para dar comodidade ao comerciante local, que costuma fazer esse tipo de compra em Santos ou Guarujá”.

O estabelecimento não venderá unidades e, segundo o gerente, o cliente pode estranhar. “Quem está acostumado a frequentar comércios intitulados como atacado, encontra produtos soltos e em caixa, mas estes são os atacarejos. Aqui no Atacado, só teremos caixas fechadas, fardos fechados, nada a granel. Pois já temos uma loja de varejo na frente. Entretanto, os preços do atacado serão mais baixos”, explicou.

Produtos de limpeza, higiene, alimentação e bebidas estão entre os 30 mil itens comercializados no local. “Mas também teremos legumes, como batata e cebola, em sacos. Estamos preparando sacos de 10 ou 25kg. Frutas, apenas as da época, em caixas”, disse. As bebidas também terão descontos maiores do que no varejo. “Aqui no atacado o preço será muito melhor para quem levar em grandes quantidades. Acima de 10 caixas, por exemplo”, afirmou Leite.

O Krill Atacado possui 2.000m² de área de venda e estacionamento para 110 carros.

Marina Aguiar

Foto: JCN