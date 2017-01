Ladrão de depósitos do Santander é preso em flagrante

Foto: JCN

Marina Aguiar

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo, 29, após tentativa de furto de envelopes de depósito do Banco Santander (avenida Anchieta, 103, Centro, Bertioga). Tiago Silva dos Santos, 32 anos, estava do lado de fora da agência, enquanto seu parceiro agia dentro do local.

A polícia militar fazia ronda nas proximidades e notou atitude suspeita da dupla. Ao avistar a viatura, Tiago demonstrou nervosismo e foi até o seu veículo, um Fiat/Palio prata, onde foi abordado. No carro foram encontrados dois envelopes com o valor de R$ 100 e R$ 50; além de objetos suspeitos, como pinça artesanal – utilizada para puxar envelopes de caixas eletrônicos; dois rolos de fio dental, uma haste de metal, uma tesoura e uma máquina de cartão de débito/crédito.

Os policiais localizaram ainda R$ 170,45 e dois telefones celulares, um Iphone 7 e um LG A275, sendo um deles de Tiago e outro de uma pessoa identificada como Eduardo. Após a abordagem, a PM constatou que um dos caixas eletrônicos estava danificado.

Tiago foi levado à Delegacia de Polícia de Bertioga com acompanhamento de seu advogado. De lá foi encaminhado à cadeia pública de Guarujá e ficará a disposição da Justiça. Os objetos foram apreendidos para perícia e seu parceiro de crime não foi identificado no boletim de ocorrência.